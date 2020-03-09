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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: المحافظة تحظى باهتمام الرئيس

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:45 ص
جريدة الدستور
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أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أنه، وجه بدمج التعليم الفني بالمجتمع والاستفادة من الطلاب كل في مجال تخصصه، فيتواجد الطالب في مدرسته لمتابعة الجانب النظري الخاص بدراسته، و4 أيام يتواجد بمصنع للتدريب والتعليم، وينال كل منهم مقابل مادي لذلك.

وتابع أنه فوجئ بزيارته لأحد المصانع بالمنطقة الصناعية ببلطيم، بتوقفه لعدم وجود أيدي مدربة، لذا وجه طلاب التعليم الفني بالتدريب فى المصنع بمقابل يحدده صاحب العمل ويستمر منهم من يثبت ذاته.

ووجه بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ومدارسهم، مؤكدًا أن من بينهم موهبين يستحقوا أن نضعهم فوق رؤوسنا، كما وجه مديرية الشئون الاجتماعية بالاهتمام بدور اقامة الأيتام والأنشطة الخاصة بهم، لذا يحرص على التواجد بينهم بصفة أسبوعية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات والتي لا توجد في أي محافظة أخرى، ومنها أنها تطل على البحر المتوسط بطول 118 كيلو، وهناك آلاف الأفدنة من الأراضي سيتم استغلالها لإقامة مشروعات قومية.

وتلقى المحافظة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدليل على ذلك إقامة مزرعة غليون السمكية، ومحطة كهرباء البرلس العملاقة، وإنشاء مصنعي الرمال السوداء لاستخلاص 41 عنصر تقوم عليهم 41 صناعة، ستدر ملايين الجنيهات للدخل القومي، مشيرًا إلى أن يشيد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، لضخها 2 ميجاوات على شبكة كهرباء كفر الشيخ من خلال الاستفادة من روث المواشي والمخلفات، وانتاج الكهرباء منه.

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