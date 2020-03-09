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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الشمالية تطلق «مقذوفًا» غير محدد

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:36 ص
كوريا الشمالية تطلق
كوريا الشمالية تطلق «مقذوفًا» غير محدد
وكالات
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا، لم تُعرف طبيعته، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين بالتوقيت المحلي.


ونشرت وكالة أنباء «يونهاب» في تقرير نبأ إطلاق المقذوف استنادًا إلى رئاسة أركان الجيش في كوريا الجنوبية.

ويأتي ذلك بعد أسبوع على إعلان سيول أن بيونج يانج أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى.

وكانت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية نشرت قبل أيام صورًا تظهر زعيم البلاد كيم جونج أون يشرف على ما وصفته بأنه اختبار «مدفعية بعيدة المدى».

وأجرت كوريا الشمالية نهاية العام الماضي سلسلة اختبارات صاروخية، آخرها في نوفمبر، وتحدثت أيضًا عن اختبار صواريخ باليستية و«أنظمة إطلاق متعدد لصواريخ موجهة من العيار الثقيل».

وكان الزعيم كيم جونج أون قد أعلن، نهاية ديسمبر، إنهاء الوقف الاختياري للتجارب النووية وتجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وشهدت شبه الجزيرة انفراجا عام 2018، جرت خلالها لقاءات تاريخية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكن المفاوضات بشأن نزع السلاح النووي وصلت إلى طريق مسدود منذ القمة الثانية بين الرجلين، في هانوي في فبراير 2019.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي بسبب البرامج العسكرية المحظورة، وقد أجرت سابقا تجارب صاروخية لممارسة الضغوط في سبيل الحصول على تنازلات من المجتمع الدولي.

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