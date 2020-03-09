الصين تعلن وفاة 22 حالة جديدة بسبب «كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، منذ قليل، وفاة 22 حالة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما أصيب 40 شخصًا آخرين.وفي وقت سابق، وافقت مصلحة الدولة الصينية للمنتجات الطبية، على مجموعة اختبار سريعة للأجسام المضادة لفيروس كورونا الجديد، حيث يمكن الحصول على النتائج في غضون 29 دقيقة.وذكرت المصلحة، في بيان لها السبت، أنه يمكن استخدام المجموعة التي طورها فريق بحثي بقيادة جامعة شيامن، في الحالات السريرية والحالات المشتبه بإصابتها وفحص الفئات المعرضة لمخاطر عالية، ما يحسن كفاءة الاختبار في المؤسسات الطبية العاملة في الصفوف الأمامية.وأضافت المصلحة، أنه تم استخدام المجموعة في إجراء تجارب سريرية في المستشفيات بمدينة "ووهان" (مركز تفشي الفيروس بوسط الصين)، وأدى الجمع بين اختبار الحمض النووي واختبار الأجسام المضادة إلى تحسين معدل اكتشاف الإصابات.