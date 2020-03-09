«حفتر» يصل باريس في زيارة رسمية

أفادت شبكة «العربية»، في نبأ عاجل لها، بأن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، وصل العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية له.والتقى «حفتر»، الثلاثاء الماضي، وفدا رفيع المستوى ضم مستشارين وسفراء دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا في مقر القيادة العامة للجيش بالرحمة.وناقش الاجتماع آخر التطورات السياسية والعسكرية مع القائد العام، مؤكدين دور القيادة العامة في القضاء على الميليشيات والجماعات الإرهابية، وأهمية الاستقرار في ليبيا لدول المنطقة، كما استمع الحاضرون لرؤية القيادة العامة لحل الأزمة بليبيا وأهمية إحلال السلم والاستقرار، والانتقال من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة والبدء في المسار الديمقراطي وسيادة القانون وبناء دولة المؤسسات.