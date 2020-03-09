الصحة: مغادرة 15 طفلًا تعرضوا للتسمم بمستشفى دراو

صرحت الدكتورة رقية حامد نائب مدير مستشفى دراو، بخروج 15 طفلًا تعرضوا لتسمم بعد تناولهم "بسكويت" منتهي الصلاحية.وأشارت رقية إلى أن، الأطفال كانوا يعانون من أعراض قيء ومغص، وتم إجراء الإسعافات وتلقيهم العلاج اللازم، تحت أشراف مباشر من كلًا من: الدكتور طارق محمد فايز الأخصائي النبطشي، ونائبه الدكتور محمد مبارك، بالإضافة إلى طاقم التمريض.وأوضحت نائب مدير مستشفى دراو لـ "الدستور"، أنه بعد الأسعافات تم وضع الأطفال المصابين تحت الملاحظة لمدة استغرقت ساعتين، للأطمئنان على حالتهم ثم غادروا جميعًا المستشفى.وكان قد تعرض 15 طفلًا من أحدى قرى مدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، لتسمم، بعد تناولهم "البسكويت والكيك"، قام أحد الأشخاص بتوزيعها عليهم بالقرية، وتم نقلهم لمستشفى حميات دراو لتلقى العلاج.