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بينها مصر.. السعودية تعلق رحلاتها مع 9 دول جوًا وبحرًا

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:29 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قررت السلطات السعودية تعليق رحلات السفر بينها وبين 9 دول، مقتصرة في دخول أراضيها مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين على المنافذ الجوية فقط.

وصرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية، بحسب وكالة «واس» الرسمية، بأن القرار يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

وأوضح أنه انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من ( الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق )، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة، واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.

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