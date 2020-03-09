وكيل«تموين الأقصر» يتفقد مخزن السلع التموينية ومصنع السكر بأرمنت

تفقد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، مخزن السلع الغذائية والتموينية التابع للشركة المصرية بأرمنت للاطمئنان على توفر المخزون الاستراتيجي بالمحافظة من جميع السلع التموينية، كما تفقد مصنع سكر أرمنت ومركز خدمة المواطنين بأرمنت، يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.وفي وقت سابق، تفقد وكيل وزارة التموين بالأقصر مكتب جهاز حماية المستهلك الكائن بنجع الطويل بالكرنك تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، كما تفقد بعض المخابز بالمنطقة وتم تحرير 4 مخالفات ضد المخابز المخالفة، وشدد على تغليظ العقوبة في حالة تكرار هذه المخالفات.