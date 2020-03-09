هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

في أحد حواراته الصحفية تحدث الفنان الراحل كمال الشناوي عن أفضل أدوار سينمائية في حياته، وهو الذي جسده في فيلم "المرأة المجهولة".

جسد "الشناوي" في هذا الفيلم، شخصية "عباس أبو الدهب" التي ساعدته في الخروج عن أدواره التقليدية التي بدأ بها مع الفنانة "شادية" وكونا ثنائيًا عاطفيًا، فقد كان يؤدي شخصية "الولد الدنجوان" أو "الحبيب".

وفي إطار هذا الثنائي الغنائي، أبدى "الشناوي" عن حلمه الذي لم يسعفه الوقت أو التحرك الجاد من ناحيته في أن يصبح "مطربًا"، يقول:"كان الممكن أن أصبح مطربًا أو ممثلًا شاملًا، لكن لم أخطو خطوة بشكل جاد تجاه هذا الحلم".

كانت الأفلام التي يخوضها المطربين في السينما المصرية تقليدية، لم تشجع كمال الشناوي على الغناء، ومن ثم فقد حلمه في أن يكون مطربًا.