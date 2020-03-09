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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:18 ص
حسني مبارك
حسني مبارك
وائل توفيق
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أثناء حديثها لجريدة "الدستور" تحدث الإعلامية نهال كمال زوجة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي عن علاقة "الخال" مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
قالت "كمال":" أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك كان يصطحب معه فى المشروعات القومية كبار الفنانين والمثقفين، وكان "الأبنودى" حاضرًا معه فى مشروع توشكى، وتحدث "الخال" مع الرئيس حول كيفية توفير مياه لكل هذه الصحراء، لافتًا انتباهه إلى أن موقع المياه منخفض عن الصحراء، فكيف سيتم توصيلها من أعلى لأسفل؟».

تابعت، فى هذا الوقت، اقترح عليه الدكتور مصطفى الفقى، سكرتير مكتب الرئيس للمعلومات آنذاك، أن يكتب ملحمة عن توشكى، على غرار «جوابات حراجى القط» عن السد العالى، فرد «الأبنودى»: «أنا مفهمتش المشروع، ومش مقتنع بيه، ومش هعرف أكتب عن حاجة مش فاهمها»، ويبدو أن ذلك أثار غضب الرئيس الأسبق.

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