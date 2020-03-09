«الأعلى للجامعات» يعمم إجراءات الوقاية من «كورونا» داخل المدرجات

أعلن الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس نشر الإجراءات التي يجب أن تتخذ داخل المدرجات وعيادات الطلاب والمدن الجامعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وقال «لطيف»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن هذا القرار يتم تعميمه في كافة الجامعات المصرية، وسيتم إرسال الخطاب الرسمي من المجلس الأعلي للجامعات لرؤساء الجامعات.وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أنه من ضمن هذه الإجراءات هي تقسيم الطلاب علي أكبر عدد من قاعات التدريس لمنع التكدس بينهم، وتطهير كافة الأجهزة أول بأول، ونشر التوعية بين الطلاب بعدم الذهاب إلي الجامعة في حال إصابته بأعراض الانفلونزا.وفي العيادات الطبية يتم توفير ترمومتر استخدام أحادي أو أي مقياس للحرارة، كما يتم تدريب الأطباء في العيادة علي تعريف الحالة المشتبه فيها.