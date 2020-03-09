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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأعلى للجامعات» يعمم إجراءات الوقاية من «كورونا» داخل المدرجات

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:38 ص
جريدة الدستور
إسراء جمال
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أعلن الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس نشر الإجراءات التي يجب أن تتخذ داخل المدرجات وعيادات الطلاب والمدن الجامعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال «لطيف»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن هذا القرار يتم تعميمه في كافة الجامعات المصرية، وسيتم إرسال الخطاب الرسمي من المجلس الأعلي للجامعات لرؤساء الجامعات.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، أنه من ضمن هذه الإجراءات هي تقسيم الطلاب علي أكبر عدد من قاعات التدريس لمنع التكدس بينهم، وتطهير كافة الأجهزة أول بأول، ونشر التوعية بين الطلاب بعدم الذهاب إلي الجامعة في حال إصابته بأعراض الانفلونزا.

وفي العيادات الطبية يتم توفير ترمومتر استخدام أحادي أو أي مقياس للحرارة، كما يتم تدريب الأطباء في العيادة علي تعريف الحالة المشتبه فيها.

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