عميد «إعلام الأزهر» يُحيل طالبًا للتأديب لنشره شائعات عن «كورونا»

أحال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، طالبًا إلى مجلس التأديب، بعد نشره منشورًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن إصابة عدد من الطلاب في إحدى كليات الجامعة بفيروس «كورونا».وأوضح «السعيد»، أنه تم إبلاغ الطالب وولي أمره بالقرار والموعد المحدد للمثول أمام جهة التأديب بالكلية، بتهمة نشر الشائعات المثيرة للفوضى وبث حالة من الذعر بين طلاب الكلية والجامعة بدون دليل.ويُهيب عميد الكلية بأبنائه الطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات التي يرددها البعض، مشددًا على أن الجامعة تحرص كل الحرص على صحة جميع منسوبيها، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل ذلك.