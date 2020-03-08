حقيقة فرض الحجر الصحي على 15 مليون مواطن بإيطاليا

قالت منال المغربي، عضو اتحاد المصريين في الخارج، إن ما يتردد بشأن فرض الحجر الصحي على 15 مليون مواطن وسائح بإيطاليا، ليس دقيقًا تمامًا، موضحة أنهم يتحركون بحرية داخل المدن التي أعلن بها أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا، لكن بالفعل لا يمكنهم الخروج خارج تلك المدن.





وأضافت «المغربي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن الحكومة الإيطالية لم تمنع اختلاط الـ15 مليون بعضهم ببعض، وإنما حظرت خروج أو دخول أحد من وإلى تلك المدن.





وأشارت إلى أن حالات الوفيات لا ترجع إلى عدم النظافة، وإنما هناك سلسلة تحولات للفيروس، حيث تطور 3 مرات، والأطباء غير قادرين على تحديد شكله.





وأرجعت ارتفاع عدد الإصابات في إيطاليا إلى أنه بلد صناعي وسياحي، به حركة كبيرة ساعدت على انتشاره، مشيرة إلى أن خطورة المرض في انتشاره، لكنه لا يؤثر إلا على كبار السن وضعاف المناعة.



