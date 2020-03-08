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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

شكري عن ملف سد النهضة: واثقون في أنفسنا

الأحد 08/مارس/2020 - 11:43 م
شكري
شكري
أحمد عبد الرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إننا واثقون في أنفسنا فيما يتعلق بسد النهضة ونثق أننا قد حققنا اتفاقًا متكاملًا ومنصفًا وعادلًا يحقق المصلحة المائية المصرية بشكل كامل، ويحقق مصلحة الشركاء الآخرين ونظل حريصيين على السير قدمًا بإقرار المجتمع الدولي بفائدة هذا النص.

واضاف شكري خلال مداخلة هاتفية من الكويت ببرنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "On"، أن مصر تحرص على إقرار المجتمع الدولي بفائدة هذا النص والأعمال المشتركة لدى الدول العربية والإفريقية وكافة أطراف المجتمع الدولي لإقناع كل الأطراف بالفوائد التي تعود عليها من الانخراط الإيجابي مع هذا النص أو الاتفاق لإنهاء أي مشكلة واحتمالات تفاقم الأوضاع وتزايد التوتر.

وتابع شكري أن هدف بيان وزارة الخارجية كان هدفه الرئيسي مصداقية ومكانة جامعة الدول العربية وأعضائها وهم عندما يتخذون موقفًا جماعيًا يعبرون عن إرادة سياسية ذات سيادة وقيمة على الساحة الدولية لا يجب التقليل من شأنهم.

وفيما يتعلق بالموقف السوداني من أزمة سد النهضة، قال: "لا بد من العودة لأشقائنا في السودان لتوضيح هذا الأمر، وتربطنا بالسودان علاقة أزلية، لكن كنا نتطلع أن يكون هذا التضامن مترجمًا بشكل واقعي".

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