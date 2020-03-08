بعد توقف سنوات.. عودة حركة السيارات إلى طريق «دمشق - حلب»

عادت حركة السيارات المدنية مجددًا، على طول طريق "دمشق – حلب" ( M5 ) الاستراتيجي في سوريا، بعد وقف دام لسنوات أعقبت اندلاع الأزمة السوري، حسب ما نقلت شبكة روسيا اليوم، مساء اليوم الأحد، عن وكالة "نوفوستي".وقالت نوفوستي إن، حركة السير باتت آمنة على الجزء من طريق حماة إلى حلب، رغم أنها كانت متوفقة حتى يوم أمس، منوهة إلى وجود العديد من نقاط التفتيش التابعة للجيش العربي السوري على هذا الطريق في الوقت الراهن، لكن الوضع هادئ بشكل عام.وأشارت إلى أن العديد من سائقي السيارات يتعمدون الدخول إلى بلدة سراقب الواقعة قرب هذا الطريق، والتي كانت حتى وقت قريب موقع قتال عنيف بين الجيش والمسلحين.وفي الوقت الراهن، تخضع سراقب لسيطرة الجيش العربي السوري، وهو ما دفع السكان للعودة بشكل تدريجي إلى بيوتهم وأخذت المحلات التجارية والمطاعم تفتح أبوابها أمام المواطنين.وتوصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة.