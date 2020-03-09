رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تعلن ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ 512 حالة

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:07 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
طباعة
أعلنت السلطات الأمريكية، مساء الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على أراضي الولايات المتحدة إلى 512 حالة.

وبحسب ما أوردته شبكة «روسيا اليوم»، فقد أشارت إحصائيات هيئة الصحة المحلية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن المصابين بهذه السلالة من الفيروس سجلوا في 33 ولاية، وكذلك دائرة كولومبيا، التي تحتضن العاصمة واشنطن.

وأكدت السلطات المحلية رصد 21 حالة وفاة على الأقل جراء الفيروس، سجلت 18 منها في ولاية واشنطن، و2 في فلوريدا، و1 في كاليفورنيا.

وأعلنت سلطات 8 ولايات في البلاد حالة الطوارئ على خلفية خطر التفشي، وهي واشنطن وفلوريدا وكاليفورنيا وكنتاكي ونيويورك وماريلاند ويوتا وأوريغون.

ويواصل فيروس كورونا حصد المزيد من الضحايا في دول مختلفة، ووضع مناطق بأكملها قيد الحجر الصحي، كما حدث في إيطاليا إحدى أكبر بؤر الفيروس خارج الصين، والتمدد إلى مناطق جديدة، حيث سجل أول حالة وفاة في أمريكا اللاتينية.

موضوعات متعلقة

أمريكا تعلن ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ 512 حالة

«حفتر» يصل باريس في زيارة رسمية

«الصحة» عن أسعار تحليل كورونا: «بره بـ3000 جنيه»

«متعب» يطمئن جماهيره: انا بخير الحمد لله

الصور

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

الأكثر قراءة

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

بينها مصر.. السعودية تعلق رحلاتها مع 9 دول جوًا وبحرًا

أمريكا تعلن ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ 512 حالة

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

إنفوجراف

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

الحقن الموضعي للبلازما الأحدث في علاج ضعف الأنتصاب.. الدكتور وائل هنداوي يوضح

التكييف يزيد من فرص الإصابة بـ«كورونا»

طريقة العناية بمنطة أسفل العين وعلامات الشيخوخة المبكرة

خبراء: مؤتمر الأطباء العرب منصة علمية لتبادل الخبرات

منوعات

من غير «كورونا».. تلوث الهواء أكثر خطرًا من الفيروسات والحروب

البرازيلي جرافيتى أول سفير لفولفسبورج بالخارج

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
ديون لبنان.. «روشتة إنقاذ» دينية!
د. منى حلمى
حديث الهويات والخصوصيات حديث عنصرى متغطرس متعصب
عمرو خالد
دعاء الفتح فى مشروعات الحياة «٢-٢»
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
المزيد

الثقافة

الفيوم تستضيف أطفال الدمج الثقافي

«حابس الوحش» في ثقافة الفيوم (صور)

فتحي العشري: ترشحت لانتخابات «كُتاب مصر» للحفاظ على كرامة الأعضاء

مرعى مدكور يكشف ملامح برنامجه لانتخابات «كُتاب مصر»