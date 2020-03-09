أمريكا تعلن ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ 512 حالة

أعلنت السلطات الأمريكية، مساء الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على أراضي الولايات المتحدة إلى 512 حالة.وبحسب ما أوردته شبكة «روسيا اليوم»، فقد أشارت إحصائيات هيئة الصحة المحلية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن المصابين بهذه السلالة من الفيروس سجلوا في 33 ولاية، وكذلك دائرة كولومبيا، التي تحتضن العاصمة واشنطن.وأكدت السلطات المحلية رصد 21 حالة وفاة على الأقل جراء الفيروس، سجلت 18 منها في ولاية واشنطن، و2 في فلوريدا، و1 في كاليفورنيا.وأعلنت سلطات 8 ولايات في البلاد حالة الطوارئ على خلفية خطر التفشي، وهي واشنطن وفلوريدا وكاليفورنيا وكنتاكي ونيويورك وماريلاند ويوتا وأوريغون.ويواصل فيروس كورونا حصد المزيد من الضحايا في دول مختلفة، ووضع مناطق بأكملها قيد الحجر الصحي، كما حدث في إيطاليا إحدى أكبر بؤر الفيروس خارج الصين، والتمدد إلى مناطق جديدة، حيث سجل أول حالة وفاة في أمريكا اللاتينية.