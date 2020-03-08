«وقائية الصحة» عن كورونا: مصر آمنة بإذن الله

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن مصر رغم ما يثار حولها والتخوف لدى بعض الناس ولكن بإذن الله هي آمنة، ومن بداية ظهور أول حالة في الصين كانت مصر سباقة ووضعت خطط متكاملة للاستعداد والإشراف على المرض في حالة سريانة وأشرفت عليها وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، كان شيئًا حتميًا أننا كدولة كبيرة ولنا علاقات بكل العالم وسياحة وتجارة من حدوث بعض الحالات وكلها مستوردة حتى التجمع في الأقصر على ظهر الباخرة مصدره تايوانية، مؤكدًا أن العالم كله أشاد بالإجراءات المتبعة في الحجر الصحي.وأوضح أن حالة الألماني الذي توفي من فيروس كورونا، كان حالة متفرقة بأحد المراكب النيلية في الأقصر، وبمجرد الاشتباه به تم سحب عينة وتم متابعة أي شخص كان مخالطًا له سواء كان لصيق أو بشكل مؤقت ومن يلاحظ عليه شيء يسحب منه عينات والحمد لله المرض بسيط وليس خطير.