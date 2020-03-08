رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«خاف على نفسك.. خاف على بلدك».. حملة توعية لمواجهة كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 11:16 م
كورونا
كورونا
محمود عرفات
طباعة
أطلقت وزارة الدولة للإعلام، حملة توعية للمواطنين من فيروس كورونا تحت عنوان "خاف على نفسك.. خاف على بلدك"، حيث ذكر الفيديو التوعوي بأن هناك شائعات كثيرة ظهرت بسبب فيروس كورونا.

وأوضح الفيديو التوعوي، أننا أمام فيروس متحور من عائلة فيروسات سارس، وأطلق عليه العلماء اسم "كوفيد 19"، وتكمن خطورته في سرعة انتشاره وأنه يعيش على الأسطح فترة طويلة، فضلًا عن عدم وجود له أي مصل حتى الآن كونه فيروس مستجد.

وتناول الفيديو أعراض ومضاعفات فيروس كورونا، والذي تمثل في حمى وسعال جاف وإرهاق عام وأحيانًا يُسبب إسهال وأعراض شبيهة بالإنفلونزا، وفي الحالات الشديدة والخطرة من الممكن أن يحدث مضاعفات مثل الالتهاب الرؤى الحاد، ويؤدي ذلك إلى قصور في وظائف الجسد ومن ثم الوفاة.

وأوضحت الحملة التوعوية أن نسبه الوفيات حتى الآن من المصابين بالفيروس أقل من 3%، بينما نسبه الشفاء تتجاوز الـ 50%، وبالنظر إلى أن معدل الوفيات عالي لكنه في الوقت ذاته أقل من أغلب الفيروسات الوبائية الأخرى، كما أن معدل الشفاء يُعد مطمئنًا.

وتابع: "أصحاب الأمراض المزمنة مثل الربو والضغط والسكر وكبار السن هما أكثر الحالات اللي نقلق عليها أما الأطفال أقل عرضة للمضاعفات دي ويتحسنون سريعًا، الوقاية الوحيدة من الفيروس هو تجنب التقاط العدوى".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد إبراهيم يكشف مفاجأة: «لم أنفصل عن زوجتي السابقة»

«التعليم» تواجه «كورونا» بـ5 إجراءات احترازية

نقل 45 شخصًا من الباخرة النيلية بالأقصر إلى الحجر الصحي بمطروح

حمادة هلال ينفي تعاونه مع حمو بيكا: «كان بيهزر»

الصور

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

image description

حفل ملكة جمال الأناقة

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

الأكثر قراءة

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

حقيقة إعلان حالة الطوارئ فى 3 محافظات بسبب كورونا

«الصحة» تكشف وضع صاحب أسوأ حالة إصابة بكورونا فى مصر

إنفوجراف

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

الحقن الموضعي للبلازما الأحدث في علاج ضعف الأنتصاب.. الدكتور وائل هنداوي يوضح

التكييف يزيد من فرص الإصابة بـ«كورونا»

طريقة العناية بمنطة أسفل العين وعلامات الشيخوخة المبكرة

خبراء: مؤتمر الأطباء العرب منصة علمية لتبادل الخبرات

منوعات

من غير «كورونا».. تلوث الهواء أكثر خطرًا من الفيروسات والحروب

البرازيلي جرافيتى أول سفير لفولفسبورج بالخارج

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
ديون لبنان.. «روشتة إنقاذ» دينية!
د. منى حلمى
حديث الهويات والخصوصيات حديث عنصرى متغطرس متعصب
عمرو خالد
دعاء الفتح فى مشروعات الحياة «٢-٢»
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
المزيد

الثقافة

الفيوم تستضيف أطفال الدمج الثقافي

«حابس الوحش» في ثقافة الفيوم (صور)

فتحي العشري: ترشحت لانتخابات «كُتاب مصر» للحفاظ على كرامة الأعضاء

مرعى مدكور يكشف ملامح برنامجه لانتخابات «كُتاب مصر»