«خاف على نفسك.. خاف على بلدك».. حملة توعية لمواجهة كورونا

أطلقت وزارة الدولة للإعلام، حملة توعية للمواطنين من فيروس كورونا تحت عنوان "خاف على نفسك.. خاف على بلدك"، حيث ذكر الفيديو التوعوي بأن هناك شائعات كثيرة ظهرت بسبب فيروس كورونا.وأوضح الفيديو التوعوي، أننا أمام فيروس متحور من عائلة فيروسات سارس، وأطلق عليه العلماء اسم "كوفيد 19"، وتكمن خطورته في سرعة انتشاره وأنه يعيش على الأسطح فترة طويلة، فضلًا عن عدم وجود له أي مصل حتى الآن كونه فيروس مستجد.وتناول الفيديو أعراض ومضاعفات فيروس كورونا، والذي تمثل في حمى وسعال جاف وإرهاق عام وأحيانًا يُسبب إسهال وأعراض شبيهة بالإنفلونزا، وفي الحالات الشديدة والخطرة من الممكن أن يحدث مضاعفات مثل الالتهاب الرؤى الحاد، ويؤدي ذلك إلى قصور في وظائف الجسد ومن ثم الوفاة.وأوضحت الحملة التوعوية أن نسبه الوفيات حتى الآن من المصابين بالفيروس أقل من 3%، بينما نسبه الشفاء تتجاوز الـ 50%، وبالنظر إلى أن معدل الوفيات عالي لكنه في الوقت ذاته أقل من أغلب الفيروسات الوبائية الأخرى، كما أن معدل الشفاء يُعد مطمئنًا.وتابع: "أصحاب الأمراض المزمنة مثل الربو والضغط والسكر وكبار السن هما أكثر الحالات اللي نقلق عليها أما الأطفال أقل عرضة للمضاعفات دي ويتحسنون سريعًا، الوقاية الوحيدة من الفيروس هو تجنب التقاط العدوى".