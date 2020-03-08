في «أيقونة النجاح».. السيدة انتصار السيسي: «تاريخ المرأة مشرف عبر العصور» (فيديو)

شاركت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فى احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، بمشاركة مجموعة من النماذج المصرية النسائية فى مختلف المجالات، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.وهنأت انتصار السيسي سيدات مصر، وأشادت بدورهن فى عناية الأسرة وتربية الأبناء وبناء المجتمع.وقالت السيدة انتصار السيسي ـ في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ـ: "سعدت اليوم كثيرًا بمشاركتي مع هذه النماذج النسائية الرائعة لما قدموه من أدوار رائدة وملهمة لنا جميعًا. خالص الحب والتقدير لكل امرأة مصرية داعين المولى أن يديم عليهم الصحة والقوة والسعادة".وأضافت: "احتفالنا اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة هو تقدير واحترام لمكانتها ودورها، فهى تثبت في كل يوم قدرتها الفائقة على تحمل مسئوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع، واعية لما يدور حولها مؤمنة بوطنها متطلعة لمستقبلها ومستقبل أسرتها بالكفاح والمثابرة، وهذا ليس بجديد فتاريخ المرأة المصرية عبر العصور، تاريخ مشرف وناصع، تحية تقدير واحترام لكل سيدة وفتاة على أرض مصر".