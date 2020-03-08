متحدث «الصحة»: ارتفاع أعداد المصابين بكورونا إلى 55 حالة

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي ثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، ارتفع إلى 55 حالة.وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن 12 حالة تعافت، و43 حالة موجودة في مستشفى العزل.وأوضح أن الحالات الجديدة هي مصري صهر المصري القادم من صربيا المصاب بالفيروس، ومصري ممرض أحد المخالطين من صربيا، وأحد المصريين العائدين من العمرة، واثنين أجانب أقارب لأجنبي تم عزله من يومين أعلن عنه ضمن الأعداد، وواحد زيادة عن الأعداد التي أعلن عن إيجابيتها من على المركب النيلية بالأقصر، والسابع هو الألماني الذي أعلن وفاته.