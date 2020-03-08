«#احمي_نفسك_احمي_بلدك» يتصدر تويتر لمواجهة «كورونا»

تصدر هاشتاج "احمي نفسك احمي بلدك"، موقع التغريدات المصغرة "تويتر"، وشارك المغردون بنشر تحذيرات وقائية وطبية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل مصر.وأكد المشاركون ضرورة أن يبادر أي شخص تظهر عليه الأعراض الإصابة بفيروس كورونا بالإبلاغ والتوجه لأقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية، وتبين ما إذا كان مصابًا أم لا.أعلنت وزارة الصحة وفاة أول حالة بسبب فيروس كورونا داخل مصر، وهي لسائح ألماني 60 عامًا، وصل إلى الغردقة من الأقصر، وكان ضمن المتواجدين على المركب النيلي بالأقصر.