إصابة شخص جراء إطلاق نار على مسجد في باريس

أطلق مسلح النار، مساء اليوم الأحد، داخل أحد المساجد في باريس، ما أدى إلى إصابة شخص واحد.وأفادت مصادر فرنسية، أن شخصًا كان يرتدي خوذة اقتحم ساحة أحد المساجد في باريس ثم أطلق أعيرة نارية على رجل كان بداخله، وأصيب بأكثر من طلقتين ناريين.وأكد شهود عيان كانون بموقع الحادث أن المسلح هرب على متن دراجته بعد إطلاقه النار، فيما عثرت الشرطة على مسدس 9 مم قرب مكان الحادث.وأكدت السلطات أن المصاب في العقد الثالث وحالته خطرة للغاية.ولم يتم الكشف حتى الآن عن طبيعة الحادث مع إذا كان جنائيا أم عنصريا أو إرهابيا.