مصرع 3 شباب وإصابة آخر فى حادث تصادم بنجع حمادى

لقي 3 شباب مصرعهم، وأصيب آخر، منذ قليل، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بعدما أودعت الجثث بمشرحة مستشفى بهجورة التكاملي.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا،، بمصرع محمود عبده عبدالمبدي، 20 عامًا، وعبدالله محمود أحمد، 20 عامًا، والأمير خالد حمادة، 18 عامًا، وإصابة محمد عبدالله سعد، 20 عامًا.تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتي بدأت في معاينة موقع الحادث الأليم