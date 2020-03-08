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سياسي

«الأوقاف» ترد على طلب إحاطة بشأن شحن كهرباء المساجد

الأحد 08/مارس/2020 - 11:05 م
جريدة الدستور
المنيا - على حسين
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شدد العميد أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ونائب بندر المنيا، على التزام مديريات الأوقاف بالمحافظات بشحن عدادات الكهرباء لجميع المساجد التابعة لها، حتى التي تستخدم سخانات وأجهزة تكييف.

أوضح النائب أن، الوزارة أرسلت ردًا لمجلس النواب بناء على طلب إحاطة تقدم به في وقت سابق، تؤكد فيه التزامها بشحن الكهرباء بالكامل بصفة شهرية من خلال خطابات توجه إلي شركات الكهرباء، مناشدًا المواطنين بإبلاغه في حال مخالفة تطبيق هذه التعليمات لمحاسبة أي متهاون.

تضمن رد الوزارة، أنه تقرر تركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع المساجد الحكومية على أن يتم شحن الكروت الخاصة بها بموجب خطابات من إدارات الأوقاف بالمحافظات، وبالنسبة للمساجد الأهلية فهي مسئولية وزارة التنمية والوحدات المحلية التابعة لها، وتلتزم شركات الكهرباء بشحن الكروت بناءا علي الخطابات الموجهة لها من إدارات الأوقاف

وكان نائب بندر المنيا قد قدم خلال شهر نوفمبر الماضي طلب إحاطة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الأوقاف، والتنمية المحلية، حول تقاعس مديريات الأوقاف بالمحافظات عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر مارس 2019، والذي يقضي بإلزام مديريات الأوقاف إصدار خطابات لشركات توزيع الكهرباء، لشحن كروت عدادات المساجد التابعة للأوقاف، وكذا قيام الوحدات المحلية بنفس الأمر تجاه المساجد الأهلية، متهمًا مديريات الأوقاف بالتقاعس عن تنفيذ وتفعيل قرار "الوزراء" بخصوص شحن الكروت من خلال خطابات تصدر من مديريات الأوقاف موجهة لشركات الكهرباء، وكذا الوحدات المحلية فيما يخص المساجد الأهلية، الأمر الذي خلق حالة من الاستياء والغضب بين شريحة كبيرة من المواطنين.

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