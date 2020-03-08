«مياه المنيا» تستضيف ورشة العمل السنوية للخطوط الساخنة

افتتح المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه والصرف الصحي بالمنيا، ورشة العمل السنوية للخطوط الساخنة للمياه «125» بمشاركة 25 شركة تابعة للشركة القابضة، والتي تستمر على مدار 4 أيام من الأحد ٢٠٢٠٣٨حتى ٢٠٢٠٣١١، تحت عنوان «آليات التحول الرقمي تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي».وأكد «الشهاوي»، أهمية الدور الذي تقدمه الخطوط الساخنة، وأنها المرآه لنقل الشكاوى والمشكلات الخاصة بالمواطنين حتى يتسنى للشركة سرعة حلها، مشيرًا إلى ضرورة الربط بين الخط الساخن والقطاعات المختلفة لسرعة الإنجاز في حل المشكلات، وهذا هو التوجه العام للدولة وتكليفات كلًا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.وشدد رئيس شركة مياه والصرف الصحي بالمنيا، على ضرورة الوصول إلى مستوى تنافسي يتواكب مع التطور التكنولوجي في خدمة العملاء.