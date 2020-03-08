حزب الغد يصدر تعيينات جديدة بالحزب

أصدر موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، قرارات اليوم بضم وتعيين شخصيات جديدة بالحزب كريمة فؤاد سليمان الشامي المنسق العام للامانة العامة بلجنة الصحة، وحسن محمد شلقامي مساعد رئيس الحزب لمتابعة المشروعات التنموية، خالد محمد أبو سريع أحمد، أمين أمانة البدرشين بالجيزة، محمد عادل مصطفى أحمد محمد، أمين لجنة شئون المواهب.وأصدر موسى قرارًا بتعيين أروى ثروت هندي الإسكندراني، أمين مساعد المنسق العام لشئون الإعلام السياسي، وحنان كيلاني أمينًا للاتصال السياسي بأمانة الحزب بمحافظة الوادي الجديد، ومحمد إبراهيم أحمد موسى منسق عام أمانة السيدة زينب، ومصطفى محمود محمود محمد الأمين العام لشئون الصناعة بالجيزة، وهند طلعت أبوالفتوح الشافعي أمين مساعد لجنة الأعمال الحرة، وشرين طوسون محمد بدر مساعد رئيس الحزب للبرامج الإعلامية.