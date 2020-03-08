الفيوم تستضيف أطفال الدمج الثقافي

انطلقت ثاني الجولات التثقيفية للأسبوع التاسع لمشروع الدمج الثقافي لأطفال محافظة البحر الأحمر من حلايب وشلاتين وأبو رماد والعاصمة من قلب الفيوم؛ والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة فى الفترة من 5 - 13 مارس الجارى.تضمنت الرحلة التجول داخل الفيوم التي تتميز بنشاطها الاقتصادي المتميز حيث تجمع بين الزراعة، التجارة، الصيد والصناعة كما تجمع بين الطبيعة الصحراوية والزراعية كما تشتهر بزراعة العديد من المحاصيل الزراعية ويبدع أهالى القرى فى إنتاج الأواني الفخارية وصناعة الخوص، وصولًا لوادى الريان تعرف الأطفال على أشهر المحميات الطبيعية التى تضمها المحافظة وهى وادى الريان، وادى حيتان، بحيرة قارون وعين السليين كما أدرك الأطفال مفهوم محمية طبيعية بأنها ذلك المكان الذي يضم كائنات أو نباتات مهددة بالانقراض مثلما يضم وادى حيتان هياكل عظمية للحيتان.وعلى مساحة 30 متر صممت أنامل الأطفال جدارية من قماش الدك بعنوان "بلدنا جميلة" تحت إشراف الفنان يحيى حسن،كريمه الديب ونانسى مغربي تضم شلالات الريان، السواقى السبع وأبراج الحمام يتخللها أشخاص بأزياء الشلاتين الشهيرة لتضمّهم خلفية صفراء اللون تدل على الكثبان الرملية المستوحاة من طبيعة الحياة فى الفيوم التى تقتسمها ترعة بحر يوسف لنصفين إحداها حضرى يضم المراكز الكبرى ووسط المدينة المشتهر بالتجارة والآخر قروى يمتهن الزراعة والصيد والحرف والصناعات اليدوية لتنتج ملحمة فنية سجلتها أنامل الأطفال تعبر عن مدى إعجابهم بالطبيعة الخلابة وتعكس انطباع الأطفال عن زيارتهم.