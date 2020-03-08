«حابس الوحش» في ثقافة الفيوم (صور)

افتتح العرض المسرحي حابس الوحش، أمس، فعاليات مهرجان التجارب النوعية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والذي يسَتضيفه فرع ثقافة الفيوم ضمن خطة الإدارة المركزية للشئون الفنية في الفترة من 7 مارس حتى 14 مارس الجاري.قدمت فرقة قصر ثقافة الفيوم عرض الافتتاح "حابس الوحش" من تأليف الفنان الراحل محمد أبو الوفا، الأشعار إهداء محمود عبد المعطي، ألحان علي زكي، استعراضات محمد السويفي، ديكور ليلى عمرو، رؤية درامية وإخراج محمود عبد المعطي.العرض المسرحي الذي يحاكي اللهجة الفيومية وتراثه وموروثه الشعبي من خلال فرجة شعبية عن مولد لمقام الشيخ حابس الوحش وما يتم به من طقوس شعبية توارثتها أجيال عديدة.