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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هاني رسلان: مصر تجني ثمار صبرها في ملف سد النهضة

الأحد 08/مارس/2020 - 10:42 م
هاني رسلان
هاني رسلان
أحمد عبد الرازق
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قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن مصر تعيش في أفضل أوقاتها فيما يتعلق بملف سد النهضة، ومصر الآن تجني ثمار صَبرها الطويل ورؤيتها الاستراتيجية في التعامل مع هذا الملف.

أضاف رسلان، خلال مداخلة تلفزيونية أن مصر رسخت المعادلة التي تقضي بعدم الممانعة فى رغبة إثيوبيا فى إنتاج الكهرباء، لكن مع الحفاظ على مصالحها المائية، واستطاعت من خلال المفاوضات أن يضطر المفاوض الإثيوبي لعجزه وعدم قدرته على مواجهة المفاوض المصري أن يتغيب عن الاجتماع الأخير.

وتابع مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية: التصريحات الإثيوبية الأخيرة شهدت حالة من الهذيان وفقدان التوازن، وتتصرف كدولة بدائية تريد إلحاق الضرر بالآخرين.

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