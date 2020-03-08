حركة تغييرات محدودة في قطاع كهرباء سوهاج

أصدر المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء قرارا بإجراء حركة تغييرات محدودة بعدد من القطاعات التابعة للشركة شملت تعيين المهندس عادل ناجى رئيس قطاع المشروعات بالشركة رئيسا لقطاع كهرباء سوهاج.وتضمنت الحركة نقل المهندس إبراهيم الحويج، رئيس قطاع شبكات كهرباء توزيع سوهاج لتولّي رئاسة قطاع السلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسى للشركة.واختتم الحويج، رئيس قطاع كهرباء سوهاج يومه الأخير بالعمل داخل قطاع سوهاج باجتماع مع رؤساء الهندسات ومديرى الإدارات كما شهد ديوان عام القطاع عدد من المشاهد الإنسانية وتوديع رئيس القطاع الأسبق الذى اتسم طابعه بالهدوء وحسن معاملة الجميع والتصدي للمشكلات التي تعرقل سير العمل.