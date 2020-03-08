عضو القومي للمرأة: نحن في العصر الذهبي للمرأة المصرية

قالت رانيا الملاح، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار تاريخها:" نحن في العصر الذهبي للمرأة المصرية".أضافت عضو المجلس القومي للمرأة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية"، أن المرأة المصرية تقلّدت أرفع المناصب، حيث حصلت على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى حصولها على الدعم الحقيقي من الدولة والقيادة السياسية المصرية.وأوضحت أن اليوم العالمي للمرأة هو مناسبة للتركيز على دور المرأة والاحتفاء بها سواء في العالم أو يوم 16 مارس والذي يوافق الاحتفاء بالمرأة المصرية.ووجهت رانيا الملاح، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الدائم والمتواصل للمرأة المصرية:" الرئيس السيسي دائمًا ما يتحين الفرصة لتوجيه رسائل تقدير للمرأة المصرية".