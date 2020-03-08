«الصحة» تكشف وضع صاحب أسوأ حالة إصابة بكورونا فى مصر

كشف الدكتور الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، تحسن حالة المصري صاحب الحالة الأسوأ والمصاب بفيروس كورونا.وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" المُذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن الأشعة الصدرية الخاصة به أظهرت تحسنًا كبيرًا بعد إبداء الرأي من الأطباء المختصين بجامعة عين شمس، وأطباء مستشفى العزل، وهو في طريقه للشفاء.وأوضح أن وزيرة الصحة، تبحث مع مجلس الوزراء تكدس الجماهير أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار هذا التكدس.وأوضح أن الأربعاء المقبل سيشهد إضافة 7 معامل فرعية أخرى بالمحافظات لضمان عدم التكدس، خاصة أن معامل وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تقديم هذه الخدمة والوحيدة التي يعتد بنتائجها رسميًا في الدول الأخرى، ومن ثم المعامل الفرعية ستخفف العبء عن المركزية في القاهرة.