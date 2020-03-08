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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية العراقية: شكرى والحكيم بحثا تعزيز التعاون بين البلدين

الأحد 08/مارس/2020 - 10:24 م
شكري والحكيم
شكري والحكيم
محمد عمر
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن وزير الخارجية سامح شكري بحث مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم مجالات التعاون الثنائيّ بين البلدين، بجانب مناقشة أزمات المنطقة من بينها الوضع في سوريا وليبيا.

وأوضح أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية في بيان مساء اليوم الأحد، أن وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم استقبل نظيره شكري، اليوم الذي قام بزيارة إلى بغداد حاملًا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي مُوجّهة إلى نظيره العراقي برهم صالح.

وأضاف البيان: "بحث الوزيران سُبُل الدفع قُدمًا بمجالات التعاون الثنائيّ إلى آفاق أرحب في الفترة المُقبلة بما يعكس عمق وتاريخيّة العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، والعمل على تطويرها على سائر الصُعُد".

وأشار الصحاف إلى أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليميّة الراهنة، ومن أهمّها فلسطين، وتطوُّرات الأوضاع في سوريا، وليبيا، واليمن.

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