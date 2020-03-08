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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الشاعر» يكشف نسبة إلغاء الحجوزات فى مصر بعد ظهور كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 10:19 م
حسام الشاعر
حسام الشاعر
أحلام عبدالرحمن
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علق حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة باتحاد الصناعات المصرية، على وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا، وهو ألماني الجنسية اليوم في مصر، قائلًا: "نسبة إلغاء الحجوزات لم تتجاوز 1% حتى الآن".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث" أن الانخفاض هو في معدل الحجوزات في مثل هذا الوقت من العام على مستوى العالم، وليس مصر فقط، والتي تراجعت بنسبة 60% عن المعتاد في هذه الفترة مقارنة بعام 2019.

وأرجع ذلك إلى حالة الترقب بين أوساط السائحين على مستوى العالم، في ظل حالة الترقب حول موعد انحسار الموجة العاتية لكورونا.

وأشار إلى أن مستوى التراجع في الحجوزات في مصر أقل من غيرها، حيث إن السائحين يعتقدون أن الفيروس سيكون أقل انتشارًا مقارنة بإسبانيا وغيرها.

وتوقع أن ينعكس ذلك بالإيجاب في الفترة المقبلة على معدلات الإقبال على مصر، حيث إننا مقبلون على فصل الربيع والصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد يمثل ذلك عنصر جذب للسائحين.

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