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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد إبراهيم يكشف مفاجأة: «لم أنفصل عن زوجتي السابقة»

الأحد 08/مارس/2020 - 10:16 م
أحمد إبراهيم
أحمد إبراهيم
حسن أمين
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أوضح الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم سبب نشره صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لزوجته الأولى ياسمين عيسى، يهنئها فيها بيوم عيد المرأة العالمي، والتي أثار بها الجدل حول انفصاله عن زوجته الثانية المطربة أنغام.

ونشر أحمد إبراهيم منشورا جديدا وكتب فيه: "اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا آسف لعدم الرد.. أحب أوضح أنا انفصلت عن أم أولادي في أبريل ٢٠١٩ احتراما لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو ٢٠١٩ حفاظا على استقرار أولادي".

وأضاف: "مستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي هختار راحة أولادي مع حبي للطرف ده اللي مازال هو الآخر على ذمتي وأقسم بالله لم يحدث أي انفصال حتى الآن محدش عارف بكرة جايب إيه".

واختتم المنشور قائلا: "كل ده عشان بوست تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي".

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