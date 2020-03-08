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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تطورات قضية حسام حبيب بعد إلغاء حكم حبسه

الأحد 08/مارس/2020 - 10:16 م
حسام حبيب
حسام حبيب
سناء إسماعيل
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كشف محامي الفنان حسام حبيب، تطورات الحكم بحبسه عاما، وتغريمه بتهمة التعدي على ياسر خليل، مؤكدًا أن الحكم تم إلغاؤه ولا يوجد حكم عليه الآن.

وأضاف خلال تصريحه لبرنامج "The Insider بالعربي"، والمُذاع عبر فضائية "دبي": "لدينا جلسة يوم 9 أبريل نقدم فيها دفاعنا في المحكمة، ونؤكد تفاصيل الواقع وثقتنا بلا حدود في القضاء المصري".

وتابع: "هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها حكمًا في أول درجة ويلغى في الاستئناف".

وأوضح أن سبب إعلان ياسر خليل، مدير أعمال حسام حبيب وشيرين السابق، أن الواقعة كانت شروعا في قتل، قائلًا: إنه اختلق الواقعة حتى يصور أن الفنانة تخاف على سمعتها هي وزوجها ويتنازلوا عن مطالبته بالأموال ولكنها حقوق شعب، ولابد أن تسدد إنها أموال ضرائب.

وتابع، أن النيابة استبعدت تمامًا الشروع في قتل، واستخدام السلاح وإثارة الفزع لأنها أقوال مرسلة ليس عليها دليل.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكمًا ابتدائيًا بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدى بالضرب على المنتج ياسر جلال.

وقال مقدم الدعوي رقم 16202 لسنة 2019، جنح التجمع الأول، إن المطرب حسام حبيب، توجه وآخرون إليه وتعدوا عليه بالضرب بالأسلحة ما تسبب في إحداث إصابته.

وقضت المحكمة ببراءة المنتج ياسر خليل، ومعاقبة حسام الدين حبيب، بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه، في البلاغات المحررة منهما.

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