ملعقة زيت الزيتون يوميًا تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

أظهرت دراسة جديدة، أن نصف ملعقة صغيرة فقط من زيت الزيتون يوميًا يمكن أن تقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية بمقدار الخمس.





ووفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد درس باحثين في جامعة "هارفارد" صحة ما يقرب من 100.000 شخص على مدار 24 عامًا ووجدوا أن استهلاك زيت الزيتون العالي مفيد لصحة القلب.





ويتفق معظم الخبراء على أن زيت الزيتون - خاصة البكر الممتاز - مفيد لك، بأنه يحتوي على حمض دهني يسمى حمض الأوليك الذي يقلل من الالتهابات.





كيف معلقة زيت الزيتون في حماية قلبك؟

تسبب أمراض القلب والدورة الدموية 27 في المائة من جميع الوفيات في المملكة المتحدة؛ هذا ما يقرب من 170 ألف حالة وفاة كل عام و460 شخصًا في المتوسط كل يوم، وفقا لمؤسسة القلب البريطانية.





قالت الدكتورة مارتا جواش فيري المؤلفة الرئيسية للدراسة إن، الدراسة ربطت بين الاستهلاك العالي لزيت الزيتون وصحة القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل، خاصة في دول البحر المتوسط حيث يكون تناول زيت الزيتون أعلى بكثير منه في الولايات المتحدة.





استخدم الباحثون أيضًا نماذج إحصائية لمقارنة الفوائد الصحية للقلب والأوعية الدموية لزيت الزيتون مع الزيوت النباتية الأخرى مجتمعة، مثل الذرة والكانولا والزعفران وفول الصويا.





ملعقة زيت زيتون يوميًا تحمى من أمراض القلب بنسبة 15%





وجد الباحثون أن أولئك الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة كبيرة يوميًا من زيت الزيتون لديهم خطر أقل بنسبة 15 في المائة من الإصابة بأي نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية.





كما كانت لديهم مخاطر أقل بنسبة 21 في المائة في الإصابة بأمراض القلب التاجية، وهي حالة تحدث عندما يتم حظر أو تقليل تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى عضلة القلب.





ووجد الباحثون أيضًا أن استبدال ملعقة صغيرة من الزبدة والسمن والمايونيز أو دهون الألبان بنفس المقدار من زيت الزيتون يمكن أن يعزز صحة القلب.





ما هو مرض القلب والأوعية الدموية وما الذي يسببه؟

أمراض القلب والأوعية الدموية هو مصطلح عام للحالات التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية.





يرتبط عادةً بتراكم الرواسب الدهنية داخل الشرايين (تصلب الشرايين) وزيادة خطر جلطات الدم، كما يمكن أن يرتبط أيضًا بتلف الشرايين في أعضاء مثل المخ والقلب والكلى والعينين.





أنواع الأمراض القلبية الوعائية

هناك العديد من أنواع مختلفة من الأمراض القلبية الوعائية خمس منها موضحة أدناه:





- مرض القلب التاجي

يحدث مرض القلب التاجي عندما يتم حظر أو تقليل تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى عضلة القلب.





- الذبحة الصدرية

ألم في الصدر ناتج عن تقييد تدفق الدم إلى عضلة القلب.





- النوبات القلبية

يتم حظر تدفق الدم إلى عضلة القلب فجأة.





- قصور القلب

يكون القلب غير قادر على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل صحيح





-السكتة الدماغية

هي المكان الذي يتم فيه قطع إمدادات الدم إلى جزء من المخ، ما قد يتسبب في تلف في الدماغ وربما الموت.