ليبيا تمنع دخول أى أجنبى قادم من دول مصابة بكورونا

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الأحد، قرارا بمنع دخول أي أجنبي قادم إلى ليبيا من الدول التي ينتشر بها فيروس كورونا.وأمر وزير الداخلية الليبي، بتوفير جهاز تحليل معملي بالمنافذ لفحص الليبيين العائدين من هذه الدول.يذكر أن مستشفى طرابلس المركزي نفى في وقت سابق اليوم ما صرح به مسؤول في وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن تسجيل حالتي اشتباه إصابة بفيروس كورونا في المستشفى.