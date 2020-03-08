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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا تمنع دخول أى أجنبى قادم من دول مصابة بكورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 10:14 م
إبراهيم بوشناف
إبراهيم بوشناف
محمد عمر
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أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الأحد، قرارا بمنع دخول أي أجنبي قادم إلى ليبيا من الدول التي ينتشر بها فيروس كورونا.

وأمر وزير الداخلية الليبي، بتوفير جهاز تحليل معملي بالمنافذ لفحص الليبيين العائدين من هذه الدول.

يذكر أن مستشفى طرابلس المركزي نفى في وقت سابق اليوم ما صرح به مسؤول في وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن تسجيل حالتي اشتباه إصابة بفيروس كورونا في المستشفى.

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