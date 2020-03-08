محافظ كفر الشيخ عن «كورونا»: الأمور تحت السيطرة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن وزارة الصحة قامت بكل الإجراءات الوقائية بالمحافظة لحماية المواطنين من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة كلها تطبق معايير الوقاية من الفيروس، وهناك مجموعات من الأطباء وفرق الإسعاف يتم تدريبهم على التعامل مع الوضع.وأكد نور الدين خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن إجراءات الحجر الصحي تم وضعها بشكل مميز، وتم التنسيق بين كل المؤسسات، ولم تظهر حالات إصابة بكورونا بالمحافظة.ولفت إلى أنه كان في زيارة لمستشفى الصدر، وكل الفرق الطبية مدربة، والكل منتظم في عمله، وفقا لمعايير الصحة العالمية.وأضاف نور الدين أن الوضع مطمئن والأمور تحت السيطرة، وعلى المواطنين تجنب مواقع الاختلاط الجماعي، وعدم تصديق الشائعات.