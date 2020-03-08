نوال الزغبى: أُجبرت على صفع شاب لهذا السبب

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أنها تتعرض لحروب كلامية مباشرة وغير مباشرة، وذلك طوال مشوارها الفني.وقالت خلال لقائها في برنامج "كاربول كاريوكي"، بالعربي، مع الفنان هشام هويش، والمُذاع عبر فضائية "sbc السعودية"، إنها لم تصفع أي شاب أو فتاة في حياتها ولكن في أحد الكليبات أجبرت على ضرب شاب.وأضافت: "المخرج طلب مني أن أصفعه بقوة ولكني لم أستطع وبسبب ذلك تم تكرار المشهد أكثر من مرة وبسبب رغبتي في إنهاء المشهد اضطرت لصفعه"، مؤكدة أن الشاب شكرها بعد ذلك.