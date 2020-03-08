مرعى مدكور يكشف ملامح برنامجه لانتخابات «كُتاب مصر»

قال الدكتور مرعي مدكور، المرشح لانتخابات النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، المزمع إجراؤها يوم 20 مارس الجاري، إن الملامح العامة لبرنامجه الانتخابي تتمثل في المحافظة على وحدة الاتحاد، وأن لا يكون هناك انقسام بين أعضائه مثلما يحدث الآن من خصومات ومقاضاة.وأكد"مدكور" في تصريحاته لـ"الدستور"، أن المحافظة على حقوق الملكية الفكرية، وأحقية السفر والعلاج لجميع أعضاء المجلس، وتوفير نظام صحي عادل لكافة أعضائه من أبرز التحديات التى يستهدف إيجاد حلول لها فى برنامجه الانتخابي، خاصة أن النظام الصحي الحالي غير مجدٍ، وأكد على عودة صدور كل من نشرة "أخبار الكتاب" التي قام بتحريرها لمدة 8 سنوات وكانت تصل لجميع أعضاء الاتحاد ثم توقفت، وكذلك عودة صدور كتاب الاتحاد، وإصدار الكتب الخاصة بالأعضاء.ولفت "مدكور" إلى أن الاتحاد الحالي نجح في أن يعود اتحاد الكتاب العرب إلى مصر بعد غيابه عن مصر لسنوات.