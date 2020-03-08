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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حمادة هلال ينفي تعاونه مع حمو بيكا: «كان بيهزر»

الأحد 08/مارس/2020 - 09:52 م
حمادة هلال
حمادة هلال
أحمد عارف
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أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا الجدل على السوشيال ميديا بعدما أعلن أن هناك تعاونا فنيا بينه والفنان حمادة هلال.

"الدستور" تواصلت مع حمادة هلال للسؤال عن تفاصيل العمل الذي يجمعه بـ"بيكا"، ونفى ذلك وكشف أن هذه الأخبار ليست صحيحة ولم يكن هناك أي شيء عن تعاون غنائي بينهم كما قال بيكا.

وأضاف أنه تواجد أمس في مدينة الإسكندرية من أجل تقديم حفل غنائي بأحد الأندية الرياضية هناك وبعد انتهاء الحفل صعد إليه حمو بيكا وطلب منه صورة تذكارية وأثناء التقاط حمو لـ"فيديو سيلفي" داعب الجمهور بـ"استنوني بأقوى أغنية في الوطن العربي مع حمادة هلال".

وأضاف "هلال": "أنا أخذت الموضوع على محمل الهزار ولم أعلق ولكن بعد أن وجدت عدد من الأخبار تفيد بأن هناك مشروع غنائي يجمعنا سويا فهذا غير حقيقي ولم نتفق على شيء".

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