نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتابع مشروعات الإسكان بحدائق أكتوبر

التقى المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، لزيارة وتفقد المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعي.واستمرت الجولة التي انطلقت اليوم حتى الساعة السابعة مساءً، حيث اختتمها المهندس كمال بهجت بزيارة مشروع 1185 عمارة إسكان اجتماعي يصحبه فيها رئيس الجهاز ونوابه ومعاونوه مع وفد من الشركات العاملة بالمشروع واستشاري المشروع.وتم التأكيد خلال الزيارة على ضرورة زيادة معدلات تنفيذ أعمال الطرق الداخلية، وتنسيق الموقع العام والزراعة ونهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والالتزام بمواعيد التسليم المواطنين.وأشاد مساعد نائب رئيس الهيئة بنسب الإنجاز ومدى متابعة طاقم الإشراف من الجهاز لجميع الأعمال الجارية بالمشروع، مشددا على استمرار المتابعة الجيدة لضمان إنهاء المشروع بالكامل في أفضل شكل.