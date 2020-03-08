مصر تأسف لبيان السودان الرافض لموقف الجامعة العربية بشأن سد النهضة

أعربت وزارة الخارجية، مساء اليوم الأحد، عن أسفها لما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية اليوم بشأن تحفُظ السودان على القرار العربي حول سد النهضة.وأكد المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان اليوم، إن مصر وافت المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية بمشروع القرار منذ يوم الأول من مارس سعت ١٧:١١، وتلقت ما يؤكد استلام النص؛ وحرصت وزارة الخارجية خلال الأيام التالية على استمرار التواصُل مع الجانب السوداني لتلقي أية تعليقات، وهو ما لم يرد.وقال حافظ إن الوفد المصري قد استجاب إلى طلب السودان بحذف اسمه من مشروع القرار، إلا أن التعديلات اللاحقة التي اقترحها السودان جاءت لتفرغ النص من مضمونه والإضعاف من أثر القرار.وأضاف المتحدث باسم الوزراة أن القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي لم يتضمن إلا مع حقوق مصر المائية، وتأكيد قواعد القانون الدولي والدعوة للتوقيع على الاتفاق المُعَد.