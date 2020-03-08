فوز حامد وعبدالحافظ بعضوية مجلس إدارة دارالهلال وحبيب وموسى بالجمعية العمومية

كشفت المؤشرات الأولية لعمليات الفرز الأصوات بانتخابات مؤسسة دارالهلال فوز كل عبداللطيف حامد ومحمد عبدالحافظ بعضوية مجلس الإدارة عن الصحفيين، ومحمد حبيب وهاني موسى بعضوية الجمعية العمومية عن دارالهلال عن الصحفيين.وطالبت الهيئة الوطنية للصحافة من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحَيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائى، مضيفة أنها قررت استخدام الحبر الفسفورى فى مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.وأوضحت الهيئة أن العملية الانتخابية تبدأ فى التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين فى انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020.