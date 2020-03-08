طبيب مناعة عن شروط دخول المصريين إلى دول الخليج: إجراءات وقائية

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن دول الخليج خائفة من تفشي كورونا، وأن الإجراءات والشروط المفروضة لدخول المصريين إلى الدول الخليجية أو السعودية تأتي ضمن إجراءات الوقاية، ولكن نحن أيضًا من حقنا أن نعامل بالمثل لحماية أنفسنا.وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن سعر تحليل "Pcr" غالى الثمن؛ لأن الكيماويات المستخدمة في التحليل غالية الثمن، مطالبًا بإنشاء معامل مركزية في كل محافظة أو مديريات الصحة على مستوى الجمهورية.وتابع: "فيروس كورونا ليس بهذه الخطورة التي نتصورها، ويجب أن نتعامل معه بهدوء".