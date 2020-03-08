ضبط طن دقيق مدعم بمطحن مخالف بالإسكندرية

شنت إدارة تموين وسط الإسكندرية، حملات بقيادة طه زيتون مدير الإدارة، وإشراف عبدالله عثمان رئيس الرقابة على المخابز البلدية المدعمة في نطاق الإدارة.وأسفرت عن ضبط عدد 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم في أحد المخابز البلدية، من إنتاج مطاحن مخالفة للمطحن المربوط عليه وهذا مخالف للقوانين التموينية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة هذه الكمية للعرض على وكيل النائب العام.جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، ومتابعة سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية، بتشديد الرقابة على المخابز، وحرصًا على أموال الدعم المقدم للمواطنين.