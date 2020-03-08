كيف تواجه الدولة فيروس كورونا؟.. «الوزراء» يكشف التفاصيل

قال اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، إن أزمة فيروس كورونا ليست محلية ولكنها عالمية ومنتشرة في نحو 104 دول حول العالم منهم 80 ألفا و600 مصاب في الصين وحدها.ولفت عبدالمقصود خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إلى أنه في العادة عندما يحدث أي شيء من هذا القبيل تنشط إدارة الأزمات والمتابعة الفورية اللحظية بمجلس الوزراء لوضع الخطط للتعامل مع الموقف.وأضاف أنهم طبقوا تلك الخطط سابقًا خلال أزمتي إنفلونزا الطيور والخنازير، مؤكدًا أنه كان لدى الحكومة إنذارًا مبكرًا وتم ابلاغ وزارة الصحة التي تواصلت مع الصحة العالمية بشأن خطر الفيروس.وأكد أنه تم تنشيط المنافذ البحرية والبرية والجوية بشكل مسبق، لافتًا إلى أنه يتم العمل على ثلاث مستويات، الأول استراتيجي وهي لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لوضع رؤية وخطة لمواجهة خطر كورونا، وحتى الآن ليس لدينا انتشار واسع للإصابة ونتعامل معها بجدية.ولفت رئيس قطاع ادارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، إلى أن الاجراءات التي اتخذتها مصر في المستوى الثاني وهي المرحلة التنسيقية بين وزارات الدولة متسقة مع المعايير الدولية وتشيد بها المؤسسات العالمية، خاصة أن لدينا حرصا للتعامل الممنهج للتعامل مع الازمة داخليًا وخارجيًا.وكشف عبدالمقصود أن المستوى الثالث من إدارة الأزمة يكون على الأرض وهو ما يحدث الآن خاصة أن لجنة ادارة الأزمات، والتي تدير القضية الآن عبر غرفة الأزمات وفيديو كونفرانس مع كل سكرتير عموم المحافظات للمتابعة اللحظية.وأكد عبدالمقصود أن الحكومة تتعامل بشفافية كاملة مع هذا الحدث لمواجهة الشائعات، كما تم تدشين موقع إلكتروني لتوفير المعلومات عن الفيروس في الداخل والخارج وكيفية الوقاية منه، مشيرًا إلى أن المرحلة الأخيرة هي العزل، خاصة أن عدد المصابين في مصر 48 مصابًا تعافى منهم واحد وخرج من النجيلة، وتوفى السائح الألماني لأنه ستيني ولم يتحمل.