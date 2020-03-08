الديهى يكشف طبيعة الحرب الدائرة بين «أوبك» وروسيا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حرب الحصص البترولية قد بدأت في إطار التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا، حيث اقترحت منظمة أوبك تقليل إنتاج البترول للحفاظ على الأسعار العالمية من التهاوي، ولكن روسيا أبدت اعتراضها وأعلنت أنها لن تخفض إنتاجها.وأضاف الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المُذاع على فضائية "تن"، أن الولايات المتحدة ليس من صالحها انخفاض الأسعار لكي تتمكن من ترويج بترولها الصخري المرتفع التكلفة، لكن في حالة ارتفاع أسعار النفط فإن الولايات المتحدة تحقق عندها مكاسب اقتصادية.وتابع: "هناك حرب تسمى حرب الحصص البترولية بين روسيا والأوبك ومن المتوقع أن يصل سعر البترول لأدنى مستوى له مسجلًا 20 دولارًا"، وفي هذا الصدد وجه الديهي تساؤلًا للدكتور محمد معيط وزير المالية عن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصادنا.