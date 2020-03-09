رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بـ27 مليون جنيه.. ضبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل بسفاجا

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:12 ص
ضبط محاولة تهريب
ضبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل بسفاجا
راندا التوني
طباعة
تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف غانم، من ضبط محاولة تهريب لكمية كبيرة من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية عمليات والتزام، والإدارة العامة للتحليل والاستهداف.

وتأتي عملية الضبط، لمخالفة تلك التهريبات لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ووردت معلومات سرية مشتركة من إدارة الفحص بالآشعة وإدارة الصادر وإدارة التحليل والاستهداف وإدارة مكافحة التهرب الجمركي وإدارة الصادر بجمرك سفاجا، مفادها محاولة شركة م. ل. ا التلاعب فى مشمول طلب الإرسال رقم 7 لسنة 2020، والوارد ترانزيت من أحد المناطق الحرة العامة ومشمولة عبارة عن 20 بالتة أدوية بشرية و مكملات غذائية ومستحضرات تجميل مصدرة للإمارات عن طريق سفاجا.

وعند وصول البراد المحمل عليه مشمول طلب الإرسال تم العرض على جهاز الفحص بآشعة «إكس راي» بمعرفة جودة أحمد، مأمور الفحص، فأفاد بوجود كثافات مختلفة. 

وتم تشكيل لجنة جمركية من سلامة أبو الحسن مأمور الحركة، ومحمود صلاح الدين رئيس قسم الحركة، وعماد أبو الفضل من مكافحة التهرب الجمركي، ومحمد عامر مأمور التعريفة، وعادل موسى مدير التعريفة، وأحمد مغاورى بالأمن الجمركي، ومحمود أبو دوح الجلالى مدير الإدارة، وحمدى صابر مدير المجمع؛ لفض الأختام ومعاينة السيارة فتبين وجود عدد كبير من الكراتين الفارغة، وتلاحظ عدم وجود أي توقيعات على الفواتير المرفقة رغم مطابقتها للموجود فعليا.

وبالعرض على عاطف غانم، مدير عام جمارك سفاجا، قرر استحضار أصل البيان الجمركي الترانزيت ومرفقاته وطلب الإرسال لمطابقته على الفواتير الواردة مع طلب الإرسال، وتشكيل لجنة جمركية من محمد شاذلى مدير جمرك الصادر، وصبحى عباس مدير إدارة البحوث، وربيع راشد؛ للدراسة والعرض.

وقامت اللجنة ببحث البيان الجمركي وطلب الإرسال، ووجدت أن هناك اختلاف بين الفواتير المرفقة بطلب الإرسال والفواتير المرفقة بالبيان الجمركى، من حيث الأعداد والأصناف وأن هناك تهريبًا وعجز كبير فى الكميات.

وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 27 مليون و915 ألف و800 جنيه. 

بدوره، قرر عاطف غانم، مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 79 لسنة 2020، وتحريز المضبوطات، وحرر المحضر عمر خليفة، مدير إدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبدالله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام التجارى وعبد الرازق منصور مدير عام مكافحة التهريب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي بتشديد الرقابه على المنافذ وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
بـ27 مليون جنيه.. ضبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل بسفاجا
بـ27 مليون جنيه.. ضبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل بسفاجا
بـ27 مليون جنيه.. ضبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل بسفاجا
بـ27 مليون جنيه.. ضبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل بسفاجا

موضوعات متعلقة

بـ2500 جنيه.. «الصحة» تفعّل خدمة «التحليل المستعجل» لكورونا

«حفتر» يصل باريس في زيارة رسمية

بينها مصر.. السعودية تعلق رحلاتها مع 9 دول جوًا وبحرًا

«متعب» يطمئن جماهيره: انا بخير الحمد لله

الصور

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

الأكثر قراءة

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

بينها مصر.. السعودية تعلق رحلاتها مع 9 دول جوًا وبحرًا

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

أمريكا تعلن ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ 512 حالة

إنفوجراف

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

الحقن الموضعي للبلازما الأحدث في علاج ضعف الأنتصاب.. الدكتور وائل هنداوي يوضح

التكييف يزيد من فرص الإصابة بـ«كورونا»

طريقة العناية بمنطة أسفل العين وعلامات الشيخوخة المبكرة

خبراء: مؤتمر الأطباء العرب منصة علمية لتبادل الخبرات

منوعات

من غير «كورونا».. تلوث الهواء أكثر خطرًا من الفيروسات والحروب

البرازيلي جرافيتى أول سفير لفولفسبورج بالخارج

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

كل ما تريد معرفته عن موقع دعم مصر وتحديثات بطاقات التموين 2020.. الرابط والتفاصيل

مقالات الرأي
ماجد حبته
ديون لبنان.. «روشتة إنقاذ» دينية!
د. منى حلمى
حديث الهويات والخصوصيات حديث عنصرى متغطرس متعصب
عمرو خالد
دعاء الفتح فى مشروعات الحياة «٢-٢»
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
المزيد

الثقافة

الفيوم تستضيف أطفال الدمج الثقافي

«حابس الوحش» في ثقافة الفيوم (صور)

فتحي العشري: ترشحت لانتخابات «كُتاب مصر» للحفاظ على كرامة الأعضاء

مرعى مدكور يكشف ملامح برنامجه لانتخابات «كُتاب مصر»