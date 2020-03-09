بـ27 مليون جنيه.. ضبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل بسفاجا

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف غانم، من ضبط محاولة تهريب لكمية كبيرة من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية عمليات والتزام، والإدارة العامة للتحليل والاستهداف.





وتأتي عملية الضبط، لمخالفة تلك التهريبات لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





ووردت معلومات سرية مشتركة من إدارة الفحص بالآشعة وإدارة الصادر وإدارة التحليل والاستهداف وإدارة مكافحة التهرب الجمركي وإدارة الصادر بجمرك سفاجا، مفادها محاولة شركة م. ل. ا التلاعب فى مشمول طلب الإرسال رقم 7 لسنة 2020، والوارد ترانزيت من أحد المناطق الحرة العامة ومشمولة عبارة عن 20 بالتة أدوية بشرية و مكملات غذائية ومستحضرات تجميل مصدرة للإمارات عن طريق سفاجا.





وعند وصول البراد المحمل عليه مشمول طلب الإرسال تم العرض على جهاز الفحص بآشعة «إكس راي» بمعرفة جودة أحمد، مأمور الفحص، فأفاد بوجود كثافات مختلفة.





وتم تشكيل لجنة جمركية من سلامة أبو الحسن مأمور الحركة، ومحمود صلاح الدين رئيس قسم الحركة، وعماد أبو الفضل من مكافحة التهرب الجمركي، ومحمد عامر مأمور التعريفة، وعادل موسى مدير التعريفة، وأحمد مغاورى بالأمن الجمركي، ومحمود أبو دوح الجلالى مدير الإدارة، وحمدى صابر مدير المجمع؛ لفض الأختام ومعاينة السيارة فتبين وجود عدد كبير من الكراتين الفارغة، وتلاحظ عدم وجود أي توقيعات على الفواتير المرفقة رغم مطابقتها للموجود فعليا.





وبالعرض على عاطف غانم، مدير عام جمارك سفاجا، قرر استحضار أصل البيان الجمركي الترانزيت ومرفقاته وطلب الإرسال لمطابقته على الفواتير الواردة مع طلب الإرسال، وتشكيل لجنة جمركية من محمد شاذلى مدير جمرك الصادر، وصبحى عباس مدير إدارة البحوث، وربيع راشد؛ للدراسة والعرض.





وقامت اللجنة ببحث البيان الجمركي وطلب الإرسال، ووجدت أن هناك اختلاف بين الفواتير المرفقة بطلب الإرسال والفواتير المرفقة بالبيان الجمركى، من حيث الأعداد والأصناف وأن هناك تهريبًا وعجز كبير فى الكميات.





وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 27 مليون و915 ألف و800 جنيه.





بدوره، قرر عاطف غانم، مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 79 لسنة 2020، وتحريز المضبوطات، وحرر المحضر عمر خليفة، مدير إدارة الشئون القانونية.



