عاصى الحلانى: مطارات العالم مفيهاش الهلع الذى نعيشه من كورونا

تحدث الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عن أزمة فيروس كورونا في الدول العربية، مؤكدًا أنه كان في فرنسا مع بداية الأزمة ولم يجد حالة الهلع الموجودة في الدول العربية.وأضاف الحلاني خلال حلقة برنامج "MBC Trending"، والمُذاع عبر فضائية "mbc4"، في كواليس الحلقة الأخيرة من برنامج "The Voice kids": "أنا كنت بباريس وخرجت منها على لندن بالقطار ومنها لبيروت بالطائرة وبكل مطار في باريس لم يكن هناك مثل الهلع الذي نراه الآن نهدا شوية الوقابة جيدة ولكن لا نعملها أزمة".وكانت مجموعة "mbc" قد اتخذت عدة إجراءات وقائية للجمهور الذي شارك في الحفل، وهي وجود بعض من الأطباء الذين يقومون بعملية فحص كورونا من خلال قياس درجات الحرارة، مع التزام أغلب الجمهور بارتداء كمامات طبية منعًا لانتقال العدول من المصابين.